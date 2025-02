Das System Familie und Mutter-Kind-Beziehungen in all ihren widersprüchlichen Facetten behandeln die Filme "Mothers Baby, "Hot Milk" und "Was Marielle weiß". In "Mothers Baby" von Johanna Moder versucht ein nicht mehr ganz junges, erfolgreiches Paar mit allen Mitteln ein Kind zu bekommen. Doch ist das Baby, das Juliane aus der Kinderwunschklinik mit nachhause bringt, wirklich ihr eigenes? In "Was Marielle weiß" entwickelt die Tochter eines erfolgreichen, aber schon längst entfremdeten Paares hellseherische Fähigkeiten und kann alles sehen und hören, was die Eltern (Julia Jentsch und Felix Kramer) tun. Und in dem Kurzfilm "Hot Milk" begleitet eine junge Frau ihre kranke Mutter nach Almería und macht in der sengenden Hitze Spaniens ihre eigenen Erfahrungen.