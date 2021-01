Kultur

Urteil im Mordfall Lübcke

Gut eineinhalb Jahre nach dem rechtsextremen Mord an Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main den Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mitangeklagte erhielt eineinhalb Jahre auf Bewährung wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.