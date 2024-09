Uwe von Trotha und seine Bandmitglieder gehören zu den ersten in den 1960er Jahren, die deutsche Rockmusik in einem derartig radikalen Ausmaß spielen, sodass ein Skandal den nächsten jagt. Künstlerische Schranken gibt es bei ihnen nicht. Neoklassische Sounds mischen sich mit Blues, Jazz, purem Krach und politisch scharfen Texten. Themen wie Konsum, Kapitalismus, Naturkatastrophen, die verhasste Obrigkeit und das Militär spielen darin eine große Rolle. Zwischen 1970 und 1982 veröffentlichen sie fünf Alben und haben etliche, ausverkaufte Auftritte. Darüber hinaus gründen die Bandmitglieder zusammen mit Embryo, Ton Steine Scherben und anderen Bands das Label April-Records und den Schneeball-Vertrieb, was sie zu Vorreitern der deutschen Independent-Szene macht. Und trotzdem sind sie alles andere als vermögend. Grund: ihre Skandale! Diese bringen den in einer Pfälzer Kommune lebenden Musikern zwar Popularität, kosten sie aber auch viel Geld. Bis in die 1990er Jahre ist Uwe von Trotha mit "Checkpoint Charlie" in wechselnden Besetzungen und längeren Schaffenspausen aktiv. 2003 reformiert sich die Band ein letztes Mal und spielt einen unvergessenen Auftritt auf dem Burg-Herzberg-Festival in der Nähe des osthessischen Alsfeld mit einer anschließenden kleinen Tour. Jetzt hat Uwe von Trotha seine Erinnerungen in dem Buch "Aus dem Leben eines Bastards. Checkpoint Charly vs. BRD" veröffentlicht.