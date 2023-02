Dörte Hansen, Schriftstellerin und Mainzer Stadtschreiberin 2022, hat in erfolgreichen Romanen, "Altes Land", "Mittagsstunde" und zuletzt "Zur See", das Leben und die Mentalität der Menschen Norddeutschlands geschildert. Gemeinsam mit dem Kameramann und Dokumentarfilmer Sven Jaax zieht es sie aber immer wieder noch viel weiter in den hohen Norden, und besonders auf die Färöer. Beide lieben diese schroffen Inseln, das raue Wetter, die Einsamkeit und die Natur – und sie sind mit dieser Liebe nicht allein. Die 18 kleinen Inseln im Nordatlantik sind eine Traumlandschaft für Großstadtmüde und Gestresste, sie lösen Sehnsucht aus. Die Welt scheint dort noch heiler und der Mensch noch eins mit der Natur zu sein. Wochenlang haben Dörte Hansen und Sven Jaax die Inseln durchstreift, mit vielen Menschen gesprochen - und sich beständig selbst befragt: Was ist so faszinierend an den Färöern? Was suchen wir, die Fremden, dort? Und was macht unsere Sehnsucht nach den Inseln mit den Menschen, die dort leben? Der dabei entstandene Dokumentarfilm ist ab dem 25. Februar in der ZDF-Mediathek zu sehen und am 5. März in 3sat.