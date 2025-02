Sein erster Weg führt Bob in die Klinik zu seinem Idol Woody Guthrie. Dieser und der gute Hausvater des Folk Pete Seeger werden Dylans Paten beim Aufstieg in den musikalischen Olymp. Der Film selber macht alles richtig: perfekte Schauspieler, perfektes Timing, perfekte Dialoge - und Bob Dylan wird nicht als Heiliger dargestellt, sondern als ganz schön durchtriebener Hundling - äußerst sehenswert die Balance zwischen Streitereien und Liebe mit Joan Baez. "Like A Complete Unknown" ist für acht Oscars nominiert, darunter Bester Film, Bester Hauptdarsteller, Beste Regie, Bestes adaptiertes Drehbuch. Am 27. Februar kommt der Film in Deutschland und der Schweriz in die Kinos, am 7. März in Österreich.