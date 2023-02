Werke von 31 ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern aus der Kiewer Gemäldegalerie, dem nationalen ukrainischen Kunstmuseum, zeigt das Kunstmuseum Basel in der Ausstellung "Born in Ukrain". Die 49 Gemälde aus dem 18. bis 20. Jahrhundert erhalten so zusammen mit anderen Werken aus Kiew ein temporäres Zuhause in der Schweiz. Im Frühling 2022 hatten sich Vertreter*innen der Kiewer Gemäldegalerie an das Kunstmuseum Basel gewandt. Da sie vor Ort nicht über hinreichende Schutzräume für ihre Sammlungswerke verfügen, waren sie auf der Suche nach Museen im Ausland, die Teile der hochkarätigen Sammlung für eine befristete Zeit aufnehmen würden. Dabei war der Wunsch, die Werke nicht einfach nur außer Landes und in Sicherheit zu bringen, sondern diese auch auszustellen.