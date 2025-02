Die Politik hat ein Nachwuchsproblem, denn Politiker*innen haben einen schlechten Ruf. Doch was, wenn unserer Demokratie das Personal ausgeht? Das will das Berliner Start-Up JoinPolitics von Personalberatern und Werbern verhindern und sucht mit privaten Spendenmitteln die Politiker von morgen. Wird die Parteienlandschaft nun bald von Talentscouts und Personalberatern bestimmt? Auch ein Buch der neuen Politikberater ist gerade erschienen: "Die Politik von morgen: Wie politische Talente unsere Demokratie retten können" von Caroline Weimann und Philip Husemann. JoinPolitics will politische Talente jenseits der klassischen Parteistrukturen finden und fördern, so dass sie ihre politischen Ziele verfolgen können und das parteiübergreifend. Denn, so sagen die Gründer, die Parteien schaffen es nicht mehr allein, künftig erfolgreiche Politiker und Politikerinnen nach oben zu bringen. Erfolgreiche Bewerber bekommen 50.000 Euro Startkapital, damit sie sich ganz "unabhängig" auf ihr politisches Engagement und ihre Ideen konzentrieren können. Finanziert wird das Ganze von Privatpersonen, wie es heißt. Stolze 2,7 Millionen Euro hat man derzeit zur Verfügung. Bei den letzten Landtagswahlen haben es mehrere geförderte Politikneulinge in die Parlamente geschafft, auch einen Bürgermeister stellt man mittlerweile. Die Gründerin von JoinPolitics, Caroline Weimann, wurde zur Sozialunternehmerin des Jahres 2024 gewählt, gerade startete das Bootcamp voller junger Talente.