Die Berlinale neigt sich ihrem Ende zu und wir ziehen Bilanz: Welches sind die Favoriten für einen Bären? Besonders über einen Film wurde noch Tage nach seiner Premiere geredet: "The Blue Trail" ("O ultimo azul") von Gabriel Mascaro. Darin schildert der brasilianische Regisseur eine Gesellschaft der nahen Zukunft: Die 77-jährige Tereza (eine grandiose Denise Weinberg) ist stolz darauf, noch gut allein zurechtzukommen, als ein staatliches Dekret sie unter Vormundschaft ihrer Tochter stellt, ihr sämtliche finanzielle Mittel entzieht und ihren Umzug in eine ominöse "Kolonie" anordnet. Zuerst möchte Tereza sich nur noch einen letzten Wunsch erfüllen: ein Mal in einem Flugzeug fliegen. Doch je mehr Hindernisse man ihr in den Weg stellt, desto lebendiger wird der Widerspruchsgeist in der älteren Frau, die den wahren Geschmack der Freiheit entdeckt. Rätselhaft, tragisch und komisch zugleich überrascht und unterhält "The Blue Trail", ohne eine Botschaft aufdrängen zu wollen. Der Film gilt als die Entdeckung des diesjährigen Festivals und als wohl heißester Favorit sowohl auf den Goldenen Bären als auch auf den Preis für die beste Hauptdarstellerin, wobei sich die Jury entscheiden muss: Eine Dopplung dieser Kategorien ist nicht möglich.