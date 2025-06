Trumps Krieg gegen Diversität am Arbeitsplatz

DEI steht für Diversity, Equity, Inclusion, kurz und deutsch: Chancengleichheit. In den USA ist DEI Geschichte: Präsident Trump hat per Dekret das seiner Meinung nach rassistische Förderprogramm verboten. Und das hat Folgen für Deutschland: International agierende Unternehmen mit Ablegern in den USA wie Telekom, ALDI Süd oder SAP beugen sich dem Wunsch des Präsidenten. Denn sonst, so die Befürchtung, gäbe es weniger Aufträge und Umsatzeinbußen. Was bedeutet das für die Gleichstellung am Arbeitsplatz? Sind Feminismus und Antirassismus am Ende? Oder sind Trump und sein Dekret einfach nur die überfällige Gegenbewegung zu einer woken Ideologie, die von den meisten Menschen sowieso nicht geteilt wird? Haben Unternehmen einen gesellschaftspolitischen Auftrag oder sind sie allein dem Profit verpflichtet? Stellung nehmen Wiebke Ankersen von der AllBright Stiftung sowie die feministische Journalistin Alexandra Zykunov und "Wokeness-Kritiker" Bernd Stegemann.