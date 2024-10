Es sollte ein Coup werden: Ein Spielfilm über Donald Trump kommt drei Wochen vor den Wahlen in die US-Kinos. "The Apprentice" zeigt, wie aus einem jungen, verunsicherten Millionärssohn der Mann mit dem gigantischen Ego werden konnte. Die Antwort geht zurück in die 1970e Jahre und lautet: Roy Cohn. Cohn, ein eiskalter Handlanger bei McCarthys Hetzjagd auf Linke, hat später in New York als skrupelloser Anwalt mit besten Verbindungen in Politik, Geldadel und Mafia Karriere gemacht. Sein Einfluss auf den jungen Trump war auch nach dessen eigener Aussage tatsächlich beträchtlich; die Strategie, nie eine Niederlage einzugestehen, stattdessen sofort zurückzuschlagen, war Cohns Credo. Roy Cohn, der öffentlich gegen Schwule hetzte, starb 1986 an Aids und bestritt bis zuletzt schwul zu sein. Doch da hatte Trump seinen Mentor schon fallengelassen, hatte aber dessen Taktik komplett verinnerlicht.