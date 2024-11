"Ich weiß jetzt, was es heißt, dass einem etwas das Herz zerreißt. All die Grausamkeiten, die jetzt kommen werden, zerreißen mir das Herz", schreibt Marcia Pally zur Wahl Trumps im "Tagesspiegel". Die US-Professorin unterrichtet an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität und an der New York University. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Schnittstellen zwischen Religion, Kultur und Politik. Die ausgebildete Tänzerin und Choreografin ist Gründerin der Organisation "Feminists for Free Expression" und schreibt auch Filmkritiken und Kolumnen. Wir sprechen mit ihr über die Pläne Trumps und die Folgen für die US-amerikanische Gesellschaft.