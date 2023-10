Die Demokratien geraten weltweit unter Druck - und auch in Österreich sinkt das Vertrauen in ihr Funktionieren, vor allem bei jungen Menschen. Das zeigt eine Studie des SORA-Instituts: Nur noch 54 Prozent der Jugendlichen halten demnach die Demokratie für die bestmögliche Regierungsform. Was also ist zu tun? Diese Frage stellt sich die Initiative "Demokratie - Was geht?", und Kunst und Kultur sollen dabei helfen, Antworten zu finden: Jugendliche haben in Wien drei Monate lang Gelegenheit gehabt, ihre Fragen, Sorgen und Wünsche in Workshops künstlerisch zu thematisieren.