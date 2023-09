Der Regisseur Kirill Serebrennikow ist einer der wenigen putinkritischen Künstler, der Erfahrung mit russischem Arrest hat und doch Russland verlassen konnte. Wie hat er sich das verdient, wie hat er das gemacht? In der Opernwelt gilt er als einer, der die Kunstform versteht und fortentwickelt, sofern er nicht gerade einen Film oder Theater inszeniert. An der Opéra nationale de Paris inszeniert er gerade "Lohengrin", die Oper Richard Wagners, in der nur ein starker "Führer" Erlösung bringen kann. In der viel von "Heil" gesungen wird, und die mit "Nie sollst Du mich befragen" zur Schutzheiligen aller wird, denen man komplexe Fragen stellen möchte. Die wollen wir an Kirill Serebrennikow richten. Der flächendeckende Wagner-Wahn in Russland, ist der nun mit dem Ende der Wagner-Truppen gebrochen? Oder alles ein Missverständnis, denn Wagner selbst war nicht der Ideologe, den sie gerne in ihm sehen. Ein Thema, das man nicht ausklammern kann. Wir haben mit Serebrennikow gesprochen und uns seine Inszenierung angesehen.