Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Messeranschlag in Solingen haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Stadt besucht. "Das war Terrorismus", sagte Scholz vor Journalisten. "Wir trauern um die Toten." Er hoffe, dass es dabei bleibe, dass die Verletzten stabil blieben. Er dankte Ersthelfern, die versucht hätten, Menschenleben zu retten. "Es gibt auch die Guten", so Scholz. Auch Wüst sagte: "Wir alle sind unfassbar traurig." Die Stadt Solingen wisse, wie lang ein Weg sei, um wieder unbeschwert zu sein: Bereits 1993 waren bei einem Anschlag fünf Menschen umgekommen. Am Tatort legten Scholz, Wüst und der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach Blumen nieder. Nach dem Messerangriff mit drei Toten hatte sich der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, gestellt. Zugleich berichteten mehrere Medien von einem Schreiben, in dem der IS die Bluttat für sich reklamiert habe als "Rache für die Muslime in Palästina". Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Demnach wird wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Zugleich klinkten sich Scholz und Wüst in die Debatte um Sicherheit und Asyl ein. Die waffenrechtlichen Regeln seien zu verschärfen, insbesondere mit Blick auf den Einsatz von Messern, so der Kanzler. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Bundestag einen Vorschlag der Bundesregierung schnell beschließen werde.