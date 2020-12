Kultur

Tracey Emin und Edvard Munch

"Ich bin in ihn verliebt, seit ich 18 Jahre alt war", sagt die britische Künstlerin Tracey Emin über den norwegischen Maler Edvard Munch. Seine Werke stellt sie nun ihren in einer Ausstellung in der Londoner Royal Academy gegenüber.

Datum: 11.12.2020