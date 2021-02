Kultur

Schriftstellerin Tove Ditlevsen

Tove Ditlevsen wuchs in einem proletarischen Umfeld auf, dass ihr den Zugang zur Literatur verwehrte. Trotzdem suchte sie Kontakt zu literarischen Welt und feierte bereits in jungen Jahren große Erfolge. In Gedichten, Erzählungen und Romanen schrieb sie über ihr Leben und ihre Jugend im Arbeiterviertel. 1976, mit 58 Jahren, beging sie Selbstmord. Ihr Werk wird nun wiederentdeckt und ihre "Trilogie" erscheint erstmals auf Deutsch.