Der israelische Schauspieler David Cunio wurde am 7. Oktober 2023 von der Hamas aus dem Kibbuz Nir Oz verschleppt. Seither fehlt von ihm jede Spur. Regisseur Tom Shoval hatte vor zwölf Jahren mit David und seinem Zwillingsbruder Eitan einen Spielfilm gedreht. "A Letter to David" ist Shovals filmische Botschaft an den Verschwundenen, gehalten in einer beinahe intimen Form: Archivaufnahmen vom damaligen Filmset und ein altes Familienvideo von David treffen auf die Stimmen von Angehörigen, die in der Gegenwart versuchen, seine Abwesenheit in Worte zu fassen. Der Film kommt am 7. Oktober, dem zweiten Jahrestag des Massakers der Hamas, in die deutschen Kinos. Cunios Schicksal ist derzeit noch unklar, noch gibt es einen Rest Hoffnung. Wir sprechen mit Regisseur Tom Shoval.