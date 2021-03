Kultur

Tödliche Gewalt gegen Frauen

Für Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts hat sich in vielen Ländern der Begriff Femizid durchgesetzt. Femizide geschehen in allen Altersgruppen, allen Gesellschaftsschichten und allen Kulturen. Dennoch werden sie in Deutschland bis heute kaum thematisiert und analysiert, stellt die Autorin Laura Backes fest. Bundesweite Strategien, wie sie sich verhindern ließen, fehlen ganz.