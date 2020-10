Kultur

Tipp: VKK - Verworner-Krause-Kammerorchester

Das Verworner-Krause-Kammerorchester sprengt Genre-Grenzen zwischen Fusion, Techno und Symphonie. Das 20-köpfige Ensemble, gegründet vor vier Jahren, gibt jetzt zwei Clubkonzerte in Deutschland, am 22. Oktober in München und am 24. Oktober in Berlin.