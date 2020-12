Kultur

Tipp: "Stilles Venedig"

Während der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 präsentierte sich Venedig so menschenleer wie vermutlich nie zuvor in seiner langen Geschichte. Die Fotografen Luc und Danielle Carton dokumentieren die Serenissima so nun in einem Bildband.

