Kultur

Tipp: "Port Authority"

Als Paul, ein weißer Junge aus der Provinz, bei seiner Ankunft in New York auf die Transfrau Wye trifft, sieht er sich plötzlich mit Fragen nach Geschlecht und Identität konfrontiert. Der Film von Danielle Lessovitz ist ab dem 17. Dezember auf DVD und Video on Demand zu sehen.