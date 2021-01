Kultur

Buch-Tipp: "Pia Zanetti"

Einfühlsam, kritisch und stets präzise hielt die Schweizer Fotografin Pia Zanetti Ereignisse und Begegnungen mit Menschen in ihren Bildern fest - Momente des Widerstands, aber auch solche, in denen Träume wahr werden. Ein Bildband liefert jetzt einen umfangreichen Einblick in Zanettis Schaffen.