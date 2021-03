Kultur

Theater-Tipp: Oper "Parsifal"

Eine Gesellschaft, in der verzweifelte Menschen nach religiöser Transzendenz suchen: In seiner Inszenierung von Richard Wagners Oper "Parsifal" in der Staatsoper Stuttgart nimmt Calixto Bieito die Gralsgemeinschaft auf provokante, anklagende Weise unter die Lupe. Vom 2. bis 14. April kann das Stück als Video-on-Demand gestreamt werden.