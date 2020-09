Kultur

Tipp: "Gerhard Vontra. Bin ich"

Der Zeichner Gerhard Vontra (1920–2010) fertigte mit wenigen Strichen Momentaufnahmen an, oft humorvoll und hintersinnig. In seinem umfangreichen Nachlass sind auch Karikaturen für den "Eulenspiegel" und das DDR-Fernsehen. Einige davon zeigt die Ausstellung "Gerhard Vontra. Bin ich" in Altenburg.

Datum: 17.09.2020