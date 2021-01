Kultur

Tipp: "Master Cheng in Pohjanjoki"

Küchenchef Cheng reist in ein finnisches Dorf, um einen Freund zu besuchen. Dort kennt niemand seinen Freund, doch eine Café-Besitzerin bietet ihm Unterkunft an. Cheng hilft in der Küche und überzeugt die Finnen mit chinesischer Kulinarik. Doch bald läuft sein Visum ab. Der Film von Mika Kaurismäki ist auf DVD, Blu-ray und Kino on Demand zu sehen.