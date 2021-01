Kultur

Tipp: "Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden"

In der Begegnung mit Reisenden kann viel Unerwartetes passieren. Eine Frau, die gerade ihren Mann in die Psychiatrie gebracht hat, trifft im Zug einen Fremden, der ihr sein Leben erzählt. Aritz Morenos erster Spielfilm steht ganz in der Tradition surrealistischer Filme. Jetzt als DVD und Video on Demand erhältlich.