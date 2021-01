Kultur

CD-Tipp: "Exodus"

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sind Erich Wolfgang Korngold und Eric Zies in die USA geflüchtet, wo sie die Hollywood-Filmmusik prägten: Inspiriert von den beiden Komponisten präsentiert der Wiener Geiger Johannes Fleischmann sein neues Album "Exodus - The Man Who Shared Hollywood".