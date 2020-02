Kultur

"Die Kunst der Nächstenliebe"

In "Die Kunst der Nächstenliebe" liefern sich zwei Frauen einen Wettstreit in Sachen Wohltätigkeit. Mit Eifersucht als Triebfeder verliert die sonst so selbstlose Isabell dabei den Blick für ihre Liebsten.

Datum: 31.01.2020