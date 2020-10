Kultur

Tipp: "Der Kaiser von Atlantis"

Welchen Wert haben Tod und Leben noch in einer Welt, in der die Menschen ihrer Würde beraubt werden und in der massenhaft gestorben wird? Um diese Frage kreist Viktor Ullmanns Oper "Der Kaiser von Atlantis", die er im KZ Theresienstadt komponierte. Weitere Vorstellungen bis zum 19. November in der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf.