Kultur

Tipp: "Cunningham"

Merce Cunningham gilt als richtungsweisender Choreograf und Tänzer. Am Anfang seiner Karriere tat er sich jedoch schwer, anerkannt zu werden. Die Filmemacherin Alla Kovgan gibt in ihrer Doku Einblick in sein Leben und erweckt seine Choreografien mittels 3D-Technik zum Leben. "Cunningham" läuft in der Schweiz im Kino und ist ab Dezember auf DVD und als VoD erhältlich.