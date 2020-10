Kultur

Tipp: "Doppelleben. Bildende Künstler*innen machen Musik"

Duchamp, Yves Klein und Yoko Ono: Die Ausstellung "Doppelleben" in der Bundeskunsthalle in Bonn rückt bis zum 18. Oktober 2020 bedeutende Künstler*innen in den Fokus, die neben der bildenden Kunst auch Musik machen.