Kultur

Tipp: "Herr Lehmann"

Eigentlich will er nur seine Ruhe haben und Bier trinken, aber plötzlich überstürzen sich die Ereignisse. Lehmann wird im Berlin der 1980er unfreiwillig Zeuge deutscher Geschichte. Jule Kracht inszeniert am Staatstheater in Mainz "Herr Lehmann" nach dem Roman von Sven Regener.