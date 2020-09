Kultur

Tipp: "A First Date"

Herzklopfen, Händedruck oder Umarmung: Die ersten Sekunden einer ersten Begegnung sind entscheidend. Das Theater Duisburg zeigt in drei unterschiedlichen Episoden von "A First Date" Choreografien von Demis Volpi, dem neuen Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein, und Stücke von anderen Choreografen.

Datum: 16.09.2020