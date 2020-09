Kultur

Tipp: 11. "Alfilm"-Festival 2020

Auf dem Arabischen Filmfestival in Berlin 2020 geht es um Spiel- und Dokumentarfilme, die vom (Über)Leben und dem Zauber des Kinos erzählen, darunter Amjad Abu Alalas Drama "You Will Die at Twenty".

Datum: 28.08.2020