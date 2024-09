Thüringen hat gewählt. Mit 32,8 Prozent wird die vom Verfassungsschutz in Thüringen als rechtsextremistisch eingestufte AfD erstmals in ihrer Geschichte stärkste Kraft in einem Bundesland. Wir haben die Thüringer Band Heaven Shall Burn am Vorabend der Wahl zu ihrem Auftritt beim Festival gegen Rechtsextremismus "Jamel rockt den Förster" begleitet, mit ihr auf ihr Bundesland geblickt und über ihre Befürchtungen und Hoffnungen gesprochen. Am Wahlabend haben wir mit ihnen die Hochrechnungen verfolgt.