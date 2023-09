Kultur

Theatertipp: "The Visitors"

Das Stück "The Visitors" an der Volksbühne Berlin taucht in die seltsame Welt der Slasher-Filme ein, in der Teenager bedroht und getötet werden. Constanza Macras hat dies mit Hilfe junger südafrikanischer Darsteller in einen südafrikanischen Kontext gesetzt.