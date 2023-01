Kultur

Festivaltipp: "Purple - 7. internationales Tanzfestival für junges Publikum"

Das Tanzfestival "Purple" will Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum zeitgenössischen Tanz ermöglichen, sie neugierig machen und für Tanz begeistern. Auftakt am Hebbel am Ufer ist die Deutschland-Premiere von "Das Auge, das Ohr und der Ort" der Company Michèle Noiret aus Belgien. Das Festival findet an sechs Spielorten und Schulen in Berlin bis 22. Januar statt.