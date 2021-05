Kultur

Theater-Tipp: "Widerstand"

Nach Jahren in der Stadt kehrt Isabel in das Dorf ihrer Eltern zurück und erlebt Verständnislosigkeit und Sprachlosigkeit zischen und innerhalb der Generationen. Lukas Rietzschels Theatertext "Widerstand" ist eine scharfe Gesellschaftsanalyse. Der Theater-Film feiert am 14. Mai 2021 digital seine Premiere.