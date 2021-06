Kultur

Theater-Tipp: "Tom & Huck"

Mark Twain schuf mit seinem wohl berühmtesten, 1876 veröffentlichten Roman "Tom Sawyer und Huckleberry Finn" eine bewegende Geschichte über Loyalität, Gewissen und Gerechtigkeit und rückte dabei gerade jene Menschen in den Mittelpunkt, die auch heute viel zu oft übersehen werden. Die neue Fassung von Clemens Pötsch und Felix Metzner versetzt die weltbekannten Charaktere in die USA der 1960er Jahre - zu sehen am Theater der Jugend in Wien noch bis zum 27. Juni 2021.