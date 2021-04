Kultur

Theater-Tipp: "Karneval der Tiere"

Am Freitag, den 9. April 2021 tummeln sich neben tanzenden Elefanten, kuriose Tiere aller Art auf der Bühne der Oper Frankfurt. In einem Online-Stream wird die 1886 in Paris uraufgeführte Komposition "Karneval der Tiere" von Camille Saint--Saëns in einer humorvoll-virtuosen Textfassung von Loriot präsentiert.