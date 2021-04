Kultur

Theater-Tipp: "Ma mère l’Oye - Mutter Gans"

Vor mehr als hundert Jahren entführte bereits der Komponist Maurice Ravel das Publikum mit seinem Stück "Ma mère l’Oye - Mutter Gans" in die fantastische Welt der Märchen. In einem Familienkonzert, eingespielt von Musiker*innen des Mannheimer Nationaltheaters, lebt seine Komposition erneut auf und wird mit Illustrationen des Künstlers Ernesto Lucas in einem 25-minütigen Trickfilm zum Leben erweckt - zu sehen als Stream bis zum 31. Mai 2021.