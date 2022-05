Kultur

Theater-Tipp: "Leopoldstadt"

Sir Tom Stoppards großes Geschichtsdrama über eine jüdische Großfamilie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Wien wurde 2020 in London uraufgeführt. Daniel Kehlmann hat das Stück nun für die deutschsprachige Erstaufführung übersetzt und Janusz Kica inszeniert am Theater in der Josefstadt in Wien.

Datum: 05.05.2022