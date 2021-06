Kultur

Theater-Tipp: "Heine. Ich rede von der Cholera"

Epidemische Krisen sind nichts Neues. Heine berichtet von der Cholera 1832 in Paris. Vom Karneval, bei der die Maskierten reihenweise tot umfallen und von den Verschwörungstheoretikern, die das Volk in Rage versetzen. Heines Cholera-Bericht steht im Dialog mit dem dritten Akt von Verdis Oper "La Traviata". Das Theater Willy Praml zeigt das Stück Open Air vor der Naxoshalle in Frankfurt am Main.