Kultur

Theaterprotest in Frankreich

Dutzende Künstler*innen haben aus Protest gegen die Corona-Schließungen das bekannte Pariser Odeon-Theater besetzt. Mit Banner- und Plakataufschriften wie "Ich will auf der Bühne sterben" und "Kultur in Gefahr" hatten jüngst tausende Vertreter der Branche in französischen Städten demonstriert.

Datum: 12.03.2021