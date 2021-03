Kultur

Thea Dorn: "Trost: Briefe an Max"

Entscheidungen in Bezug auf den Umgang mit der Pandemie zu treffen, geht mit dem ständigen Abwägungen zwischen Leben retten und Menschlichkeit wahren einher. Thea Dorn hat mit ihrem neuen Roman "Trost - Briefe an Max" ein Szenario erschaffen, das den Umgang mit Emotionen in Zeiten der Pandemie beleuchtet und Trost in trostlosen Zeiten sucht.

Datum: 03.03.2021