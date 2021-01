Kultur

"The Five" - Die Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden

Obwohl die Identität von Jack the Ripper bis heute unbekannt ist, genießt der Serienmörder weltweit Bekanntheit und ist längst Teil der Populärkultur geworden. Aber wer waren die Frauen, denen er die Chance auf ein Leben genommen hat? Wie haben sie gelebt? In ihrem Buch "The Five" blickt die englische Autorin Hallie Rubenhold auf die Biografien der ermordeten Frauen und deckt katastrophale Zustände im England des 19. Jahrhunderts auf.