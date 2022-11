Was hilft uns die schöne Kunst, wenn die Welt untergeht? Wenn Kunst sich (aus Protest) selbst zerstört, ist es Kunst. Wenn Kartoffelbrei (aus Protest) Kunst zerstört, ist es ein Skandal. Die alten Meister – obwohl selbst oft für Ihre Zeit radikal – stehen heute für das ewig Beständige. Doch im Zeichen einer Krise ist nichts mehr gültig. Alles gehört auf den Prüfstand, wenn der Fortbestand in Gefahr ist. Und das macht Kunstwerke zur perfekten Angriffsfläche gegen das Etablierte. Protest ist unliebsam und ungehörig. Aktivisten stoßen selten auf Verständnis. Sie stoßen an, denn sie rütteln am Status Quo, stellen unsere Bequemlichkeit in Frage und rühren an Etabliertem. Das ist ihre Aufgabe. Das war schon 1968 so - und 1989. Wie soll Demokratie ihre eigene Zukunft gestalten, wenn man den Protest nicht auf die Straße tragen kann? Statt einer Diskussion des eigentlichen Problems Klimawandel kommt die Darf-man-das-Debatte. Dürfen Schüler freitags die Schule schwänzen? Darf eine junge Frau aus Schweden so im Interesse der Öffentlichkeit stehen? Darf man Kartoffelbrei auf millionenschwere Kunstwerke werfen? "Die Art und Weise, wie es [der Protest] jetzt bei der 'Letzten Generation' geschieht, stößt sehr viele Menschen ab und wir werden tatsächlich einen ambitionierten Klimaschutz nur hinbekommen, wenn wir breite Schichten der Bevölkerung dafür gewinnen", sagt der Klimaforscher Mojib Latif. Aber wie weckt man die Mitte der Gesellschaft, wenn diese den Alarm immer wieder überhört? Das fragen wir die Meeresbiologin Antje Boetius.