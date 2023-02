Tabuthema: Auch Frauen missbrauchen Kinder

Mohamedou Ould Slahi Houbeini war als Gefangener der US-Ermittlungsbehörden im Lager Guantanamo inhaftiert. Der gebürtige Mauretanier unterstützte nach eigener Aussage die Terror-Organisation Al-Kaida in den 1990er Jahren. Dass er an den Terroranschlägen des 11. September 2001 beteiligt war, konnte ihm allerdings nie nachgewiesen werden. In Guantanamo fing Slahi Houbeini an, die Geschichte seiner selbst behaupteten Unschuld und erlittener Folter im Gefängnis aufzuschreiben und veröffentlichte sie als Buch. Im Sommer soll sie unter dem Titel "Die wahre Geschichte von Ahmed und Zarga" auf Deutsch erscheinen. 2021 erzählte der US-britische Film "The Mauretanian" von Kevin Macdonald mit Benedict Cumberbatch und Jodie Foster seine Geschichte. Die Leiterin des Berliner African Book Festival, Stefanie Hirsbrunner, hat Slahi nun als Kurator des diesjährigen Festivals eingeladen und erntet dafür heftige Kritik. Wir sprechen mit ihr über die Vorwürfe.