Er malte das Licht wie kein anderer. Er setzte sich der Natur aus, studierte als leidenschaftlicher Beobachter Wind, Wolken, Regen und brachte, was er sah, bis zur Auflösung der Formen auf die Leinwand. An europäischer Malerei geschult und zunächst auch der Tradition verhaftet, vermischte Joseph Mallord William Turner (1775-1851) in seinem Spätwerk Licht, Farbe und Raum immer stärker, immer fließender. Vor 250 Jahren, am 23. April 1775, wurde der berühmteste englische Maler geboren. Wir haben die große Jubiläumsausstellung in der Tate Britain in London besucht und uns auf seine Spuren in Turners Landhaus in Twickenham begeben.