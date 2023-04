Die Münchner Kammerspiele inszenieren gerade eine griechischen Tragödie in einer ganz anderen Version – nicht nur mit Blick auf Kostüme und Bühne. Antigone wird von Johanna Kappauf gespielt. Die 23-Jährige hat eine kognitive Behinderung – und gehört seit dieser Spielzeit fest zum Ensemble. Neben ihr sind fünf weitere Schauspieler und Schauspielerinnen mit Behinderung im Ensemble der Kammerspiele. Menschen sowohl mit körperlicher als auch kognitiver Behinderung fest zu engagieren ist an großen Theatern immer noch die Ausnahme. Veränderung kommt vor allem aus der freien Szene. Aus Off-Theatern wie dem RambaZamba und dem Theater Thikwa in Berlin oder dem Festival "Grenzenlos Kultur", das jährlich in Mainz stattfindet. Christoph Schlingensief war einer der ersten, der Menschen mit Behinderung fest zu seiner Theaterfamilie zählte. Ab Mitte der 1990er arbeitete er mit ihnen auch an großen Bühnen, unter anderem der Berliner Volksbühne. Barbara Mundel hat mit Schlingensief gearbeitet. Als Intendantin der Münchner Kammerspiele hat sie das inklusive Ensemble am Haus etabliert.